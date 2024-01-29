Стало известно, как «Зенит» выбрал бразильский вектор развития. Инсайд рейтинга «СЭ»

Четвертый год подряд «СЭ» составляет рейтинг самых влиятельных людей российского футбола. Полная версия появится на нашем сайте в ближайшее время. Публикуем один из инсайдов, которые есть в рейтинге.

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев выиграл внутреннюю конкуренцию в клубе у Андрея Аршавина и окончательно переориентировал сине-бело-голубых на бразильский вектор развития. Появление в команде большого количества футболистов с этого рынка — во многом заслуга председателя правления. А поездка молодежной сборной России на турнир в Бразилию не состоялась бы без Медведева и его связей.