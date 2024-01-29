Стало известно, как ПФК ЦСКА связан со «Сбером». Инсайд рейтинга «СЭ»

Четвертый год подряд «СЭ» составляет рейтинг самых влиятельных людей российского футбола. Полная версия появится на нашем сайте в ближайшее время. Публикуем один из инсайдов, которые есть в рейтинге.

ЦСКА — единственный из российских топ-клубов, живущий под персональными санкциями, но ПФК продолжает развиваться. 2023 год для армейцев получился очень успешным — Кубок и серебро РПЛ.

Влияние председателя правления ЦСКА, помощника президента РФ Максима Орешкина в клубе и российском футболе в целом не снижается. Он продолжает внедрять новую стратегию развития, подразумевающую цифровизацию ПФК. В частности, разработана система аналитики и сбора данных, позволившая заменить ушедшие от нас зарубежные аналоги.

По нашей информации, на финальной стадии находится заключение партнерства со «Сбером» в части поиска и разработки новых аналитических решений. Уже реализована система, которая позволяет анализировать футбольные матчи и делать их полный разбор без участия человека. Ее в ноябре при участии Орешкина презентовали Президенту России Владимиру Путину на Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey-2023.