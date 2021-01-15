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Стало известно имя главного кандидата на пост тренера вратарей ЦСКА

13:56
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Стало известно, кого ЦСКА хочет назначить на пост тренера вратарей, сообщает «Чемпионат».

Московский клуб рассматривает кандидатуру Дмитрия Крамаренко, который сейчас работает в сборной Азербайджана и клубе «Нефтчи».

46-летний тренер является сыном советского вратаря Сергея Крамаренко, который играл за «Динамо», «Торпедо», «Аланию», «Балтику», «Ахмат» и другие команды.

Ранее тренером вратарей в московском клубе был экс-голкипер Сергей Овчиников. В конце декабря 2020 года ЦСКА объявил об уходе специалиста. Вместе с ним команду покинул Виктор Онопко.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4242477-stal-izvesten-glavnyj-kandidat-na-post-trenera-vratarej-cska.html

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