Стало известно имя главного кандидата на пост тренера вратарей ЦСКА

Стало известно, кого ЦСКА хочет назначить на пост тренера вратарей, сообщает «Чемпионат».

Московский клуб рассматривает кандидатуру Дмитрия Крамаренко, который сейчас работает в сборной Азербайджана и клубе «Нефтчи».

46-летний тренер является сыном советского вратаря Сергея Крамаренко, который играл за «Динамо», «Торпедо», «Аланию», «Балтику», «Ахмат» и другие команды.

Ранее тренером вратарей в московском клубе был экс-голкипер Сергей Овчиников. В конце декабря 2020 года ЦСКА объявил об уходе специалиста. Вместе с ним команду покинул Виктор Онопко.