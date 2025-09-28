Глушаков — о прощальном матче: «Летом понял, что пора завершать карьеру»

Экс-футболист сборной России Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем прощальном матче.

«Летом я понял, что пора завершать карьеру. Что касается матча, то «Локомотив» и «Спартак» — два главных клуба в моей профессиональной карьере. «Локо» мне дал футбольную карьеру, с юного возраста я заиграл именно там. «Спартак» — та команда, с которой я выиграл титулы. Чтобы ни одному клубу не было обидно, выбрали нейтральный стадион в Химках. К тому же, там я сыграл свои последние игры. Поэтому, думаю, это будет символично. Хотел организовать матч еще раньше — летом в Ростове. Но там не получилось из-за организационных моментов», — сказал Глушаков «СЭ».

28 сентября Глушаков объявил о дате своего прощального матча. Он пройдет 11 октября на стадионе «Арена Химки» и начнется в 16.30 по московскому времени.