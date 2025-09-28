Футбол
28 сентября, 15:05

Глушаков — о прощальном матче: «Летом понял, что пора завершать карьеру»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Экс-футболист сборной России Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем прощальном матче.

«Летом я понял, что пора завершать карьеру. Что касается матча, то «Локомотив» и «Спартак» — два главных клуба в моей профессиональной карьере. «Локо» мне дал футбольную карьеру, с юного возраста я заиграл именно там. «Спартак» — та команда, с которой я выиграл титулы. Чтобы ни одному клубу не было обидно, выбрали нейтральный стадион в Химках. К тому же, там я сыграл свои последние игры. Поэтому, думаю, это будет символично. Хотел организовать матч еще раньше — летом в Ростове. Но там не получилось из-за организационных моментов», — сказал Глушаков «СЭ».

28 сентября Глушаков объявил о дате своего прощального матча. Он пройдет 11 октября на стадионе «Арена Химки» и начнется в 16.30 по московскому времени.

Денис Глушаков
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
  • avp1960

    Обязательно захватит.., но тебе не нальёт..

    28.09.2025

  • Alexander Zhmyrikov

    А бутылку самогонки Глушаков захватит на свой прощальный матч?

    28.09.2025

    • Стали известны участники прощального матча Дениса Глушакова

