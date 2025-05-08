Стали известны трансферные планы «Динамо» на лето

Как стало известно «СЭ», приоритетные трансферные задачи «Динамо» на лето — это центральный защитник, который заменит уходящего после окончания контракта Фабиана Бальбуэна, левый защитник (на позиции нет альтернативы Дмитрию Скопинцеву), а также вингер, в идеале способный сыграть на обоих флангах.

Остальные задачи по новичкам будут зависеть от возможных расставаний с игроками и текущей ситуации в команде.