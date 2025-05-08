Футбол
8 мая, 12:41

Стали известны трансферные планы «Динамо» на лето

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», приоритетные трансферные задачи «Динамо» на лето — это центральный защитник, который заменит уходящего после окончания контракта Фабиана Бальбуэна, левый защитник (на позиции нет альтернативы Дмитрию Скопинцеву), а также вингер, в идеале способный сыграть на обоих флангах.

Остальные задачи по новичкам будут зависеть от возможных расставаний с игроками и текущей ситуации в команде.

ФК Динамо (Москва)
    • Гафин — об отставке Лички: «Совет директоров расценил как неудовлетворительные результаты в весенней части сезона»

    Слишкович — о травме Москвичева: «Не сомневаюсь, что он вернется быстрее, чем сказали врачи»
