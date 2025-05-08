Гафин — об отставке Лички: «Совет директоров расценил как неудовлетворительные результаты в весенней части сезона»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, почему в клубе приняли решение расстаться с главным тренером команды Марцелом Личкой.

Ранее Гафин сообщал, что клуб завершил процесс расторжения контракта с Личкой.

«Результаты, которых мы достигли в весенней части сезона, — всего лишь три победы — совет директоров расценил как неудовлетворительные. Мы посчитали, что команду надо встряхнуть, чтобы постараться достичь минимальной цели, заявленной на этот сезон, — место в тройке призеров чемпионата», — цитируют Гафина «Известия».

«Динамо» в четверг, 1 мая, объявило об уходе Лички с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона стал Ролан Гусев.

47-летний чех возглавлял «Динамо» с лета 2023 года. Под его руководством бело-голубые до последнего тура претендовали на золото и заняли третье место в чемпионате России-2023/24. Ранее Личка работал в «Оренбурге» и брестском «Динамо».

В первой игре после ухода Лички бело-голубые в меньшинстве переиграли «Крылья Советов» (3:1) в матче 27-го тура РПЛ. «Динамо» (50 очков) занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Спартака», идущего четвертым, на одно очко.