8 мая, 11:42

Гафин — об отставке Лички: «Совет директоров расценил как неудовлетворительные результаты в весенней части сезона»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Марцел Личка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, почему в клубе приняли решение расстаться с главным тренером команды Марцелом Личкой.

Ранее Гафин сообщал, что клуб завершил процесс расторжения контракта с Личкой.

«Результаты, которых мы достигли в весенней части сезона, — всего лишь три победы — совет директоров расценил как неудовлетворительные. Мы посчитали, что команду надо встряхнуть, чтобы постараться достичь минимальной цели, заявленной на этот сезон, — место в тройке призеров чемпионата», — цитируют Гафина «Известия».

«Динамо» в четверг, 1 мая, объявило об уходе Лички с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона стал Ролан Гусев.

47-летний чех возглавлял «Динамо» с лета 2023 года. Под его руководством бело-голубые до последнего тура претендовали на золото и заняли третье место в чемпионате России-2023/24. Ранее Личка работал в «Оренбурге» и брестском «Динамо».

В первой игре после ухода Лички бело-голубые в меньшинстве переиграли «Крылья Советов» (3:1) в матче 27-го тура РПЛ. «Динамо» (50 очков) занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Спартака», идущего четвертым, на одно очко.

Источник: «Известия»
Марцел Личка
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
  • Adminni

    в русло играть на результат, а не погнали всей шаблой в атаку

    10.05.2025

  • vladmad_75

    В какое русло Личка должен был направить футбол? В прошлом сезоне боролся за чемпионство до последнего тура. В этом сезоне потеряв ключевого игрока в нападении боролся за медали. При этом необходимых покупок ему сделано не было. Будет ли бороться Динамо в следующем сезоне за медали, ой не факт. С таким то руководством, любителями встряхивать.

    09.05.2025

  • vladmad_75

    Ну последняя игра в прошлом сезоне у многих думаю вызвала вопросы.

    09.05.2025

  • vladmad_75

    Так если результат неудовлетворительный, то и сам этот персонаж должен был уйти в отставку? Или это "другое"?

    09.05.2025

  • Adminni

    Уволить Личку было решено когда Динамо потеряло все шансы, ну а такое глупое раннее увольнение говорит о том, что там просто сэкономили скорее всего на каких-то доп. выплатах если бы он хотя бы попал в тройку. Верное ли увольнение? Сказать сложно. То что не дали доработать до конца сезона, явно говорит не пользу адекватности руководства. То что Личка умеет ставить атакующий футбол и болелам весело смотреть на это, но за 2 года этот атакующий футбол он так и не сумер перевести в русло, когда нужен результат в отдельных матчах. Сложно понять что ему мешало это сделать, но скорее всего не факт, что и в следующем сезоне Динамо в важнейших матчах так же бесбашенно играло... быть может самому Личке это увольнение даст пищу для своего развития

    08.05.2025

  • Динамов

    Верно, только Личка был тоже одним из этих идиотов.

    08.05.2025

  • flint777

    Остались самые жирные игры. Личка не продает игры.

    08.05.2025

  • Valekka

    Стесняюсь спросить : что это за "сверхатакующий футбол"??

    08.05.2025

  • Valekka

    Читай между строк: "Новый тренер уже подобран и по причине короткой межсезонки надо решение принимать сейчас"

    08.05.2025

  • Valekka

    Придёт "победитель всея Мира" Карпин и покажет,как блоху за хвост дёргать!!

    08.05.2025

  • Valekka

    Как бы памперсы не пришлось одевать.Или тренеры уровня Лички за воротами базы в очередь выстроились?!

    08.05.2025

  • bond1951

    ДУРАКИ........УРОДЫ..........

    08.05.2025

  • Valekka

    Интересная логика : тренер,который выстроил команду,достичь тройки не сможет,а помошник Гусев обязательно войдёт в тройку.Для кого эта лапша?? Личка классный тренер и без места не останется,а вот где будет место Динамо с такими решениями-никакой определённости!!

    08.05.2025

  • a.kruglov

    Ecли нужнa пoмoщь в cтавкax - black-bets.ru

    08.05.2025

  • Sergey_Marcus

    То есть, видишь, они не меняют тренера. Они целенаправленно хотят встряхнуть команду за счет смены тренера. Вколоть допинг. А тренер лишь разменная монета. Пешка в этой бездарной игре. Факел не даст соврать. Новый день - новый тренер.

    08.05.2025

  • Kimi_

    Сейчас во главе многих клубах самодуры, которые далеки от футбола, поэтому все так и происходит. Играются в знактоков футбола и показывают свою значимость , так как являются царьками.

    08.05.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Сапогову -в ЦСКА . По определению.)

    08.05.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    А свою работу этот "совет" признал приемлемой, значит.. Это не они ошиблись..

    08.05.2025

  • Mick Bush

    Команду встряхнуть...Тренера уволить - поледние две недели результаты не очень.... Встряхиватели.Временщики.

    08.05.2025

  • kot Begemot

    В своё время Игорь Денисов коротко выразился о руководстве Динамо, если по-русски, то примерно так: это какой-то писец. Время прошло, а писец никуда не делся и продолжает командовать действиями руководителей Динамо

    08.05.2025

  • igorlvov

    К зеркалу подойди председатель и тому кто там свой бред и расскажи! Если кого и гнать из клуба ПИНКАМИ так этого председателя! Личка у вас просил усиление и не раз на это сетовал! Да оно и видно было, что скамейки у Динамо нет! Хорошо вдруг Гладышев выстрелил! А так была бы полная ОПА!!! Так, что сказать мягко - ЗАТКНУЛСЯ БЫ ТЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ!

    08.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Блин, там еще Олег Иваныч Львову по телефону интервью дает)))) Меня разрывает от счастия. Держись, Сапогов, ты же Арсеналу нужен Лондонскому. У них проблема с нападением.

    08.05.2025

  • ФОКСИ

    Встряхните команду , уволив себя и Степашина.....это больше поможет!

    08.05.2025

  • Футболист Сапогов

    А ты знаешь толк в извращениях):smile::smile::smile: Ну все, надо остановиться. Говорят, что если в день больше десяти шуток про Спартак говорить, то карма тебя ждет. Я что-то поссыкиваю.

    08.05.2025

  • физкульт прювет,Levi's! бдишь на своем посту? минусы ставить-это вам не комменты писать! давай,продолжай,дурачок!

    08.05.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Особенно если смотреть на них с высоты первого места . Ну или второго.))

    08.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Стеночки - забегания. Как же это прекрасно.

    08.05.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    В игре , да и вообще , в жизни . Важен итоговый результат . А красоту игры давайте оставим Спартаку , месте на 6 ом.))

    08.05.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Нет . Пусть не забывают.)))

    08.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Ну хорош Спартачей стращать. Они итак везде видят заговор против них. Говорят, что только на Спартак настраиваются все команды, а остальным очки дарят просто так))) Что-то правда побеждающее просто так(по словам Спартачей) Динамо уже 50 лет без побед)))

    08.05.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Да , много еще на земле неизведанного , магического , страшного.)) Вот возьми Спартак . . .. Карму ему еще не очистить 30 лет и 3 года. Точно говорю.))

    08.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Но Барселона на первом месте в Испании, а Динамо на 5-ом в РПЛ. Или РПЛ сильнии Лалиги?)))) Ну тогда принято))

    08.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Ту ды его в качель)))) Ну честно слово))) Хватит уже мистику наводить))) На дворе 21 век, космические корабли летают уже давно, интернет есть в каждой точке Земли, телефоны крутые у каждого пизд*ка))) А тут проклятие Гуттмана) Хотя с Бенификой история прикольная))

    08.05.2025

  • Солёный

    "Безбашенная игра, много забиваем и очень много пропускаем. Игра в обороне достойна аутсайдера." - то же самое пишут про Барселону ))))))

    08.05.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Так то конечно . Только вот проклятие Бенфики от Беллы Гутт мана куда девать?))

    08.05.2025

  • Футболист Сапогов

    )))) Юморист))) Проклятия всякие только в воспаленных мозгах дураков))) Если команда играть не умеет, то это всегда проклятие))

    08.05.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Отомстите , Краснодару . И проклятие падет. Я договорюсь.))

    08.05.2025

  • Sobakin94

    Фантастические идиоты управляют Динамо. Можно на команде поставить жирный крест.

    08.05.2025

  • андрей андреев

    по крайней1 мере - честно. Порочная практика снимать успешных тренеров за временное отступление - обычное дело в нашем футболе. Юран в Химках. Ивич в Краснодаре, Федотов в ЦСКА.....

    08.05.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Гафин - молодец! Прикрыл свою ж.. у перед Советом Директоров и Акционерами клуба Динамо! Красавчик! Учитесь ж.. олизы! P.S. Малышев, возьми на заметку!

    08.05.2025

  • спас

    Все знают пословицу - коней на переправе не меняют, но не знают продолжения. А продолжение - ослов можно. Вот только правильно ли в Динамо определели кого нужно менять?

    08.05.2025

  • Finrod

    Что за бред? Что им даёт это 3 место? Любому тренеру надо дать несколько лет, чтобы он мог собрать команду и поставить ей игру на долгие годы. А все эти "рапортовальщики", что сидят в советах директоров, привыкли только абстрактными идеями оперировать и наверх докладывать. Личка сделал Динамо конкурентоспособным и мог дать результат.

    08.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Я уже писал, еще раз повторюсь. Понимаю болельщиков других команд - их радует игра Динамо, команда ни на что не претендует, ну может быть максимум бронза. Но болельщики Динамо - ОЧНИТЕСЬ. Личка свой максимум выдал в прошлом сезоне. Решающую игру с Краснодаром мы все видели. И это был сезон, где нам фартило как утопленникам. А настоящий Личка был уже в этом сезоне. Безбашенная игра, много забиваем и очень много пропускаем. Игра в обороне достойна аутсайдера. Этакий "всадник без головы" эта игра в исполнении Динамовцев. Не факт, что станет лучше, но пытаться надо. А иначе над нами уссываются соперники. Нас обыгрывают все: ЦСКА, Спартак, Краснодар, Зенит и даже десткий Локо.

    08.05.2025

  • RSMsouth

    Может просто совпадение : Карпин продает своего Капитана в Дно и сам неожиданно уходит . Далее так же Дно неожиданно увольняет ГТ …

    08.05.2025

  • Independent forever

    Дэbillы

    08.05.2025

  • tochny

    Я бы согласился с недоумением комментаторов по поводу отставки Лички, если бы С партак не опережал Динамо на четыре очка. Но в данном случае - это беспокойство болельщиков Спартака.

    08.05.2025

  • NF

    Если бы была, в реальности, такая формулировка, тогда бы уволили ПОСЛЕ окончания сезона...

    08.05.2025

  • dynamite

    Кстати, может и так! Раз уже надумали увольнять еще задолго до окончания чемпионата.

    08.05.2025

  • geviol

    ну в этом сезоне Динамо опять будет на третьем месте

    08.05.2025

  • rustov

    Зря уволили Личку. "Лавры" Спартака не дают покоя? Чехарда ни к чему.

    08.05.2025

  • а правда состоит в том,что... глупые они! ну,руководство клуба в смысле

    08.05.2025

  • не убедительно как-то... впрочем все эти....объяснения ничего и ни кому не объясняют.

    08.05.2025

  • Адекватный спартач

    Не было мысли встряхнуть свору брехунов, ой простите, совет директоров?

    08.05.2025

  • lenin.vowa2018

    если бы остался Личка - я бы даже не переживал если бы Спартак проиграл Динамо. Уж очень неплохим человеком выглядел Личка, и по-русски говорил, и в условиях русофобии на Западе не стеснялся в России работать. А главное - смотреть интересно было Динамо, а теперь снова плевать.

    08.05.2025

  • shafir07

    Боялись, что Личка попадёт в тройку и придётся его продлять или платить неустойку

    08.05.2025

  • Яр Ростовский

    Бармен хренов...

    08.05.2025

  • puzo-75

    Вот именно- нейтральному интересно! А болельщики Динамо,глядя на игру защитников, валидол под язык кладут...

    08.05.2025

  • инок

    Даже если у Лички не получилось выстроить надежную игру в обороне - плевать! Он пришел в Динамо, поставил им сверхатакующий футбол и каждую игру Динамо было интересно смотреть даже нейтральному болельщику...

    08.05.2025

  • dynamite

    Отмазка какая-то глупая...Правду никто открыто не скажет.

    08.05.2025

  • ariston1954

    Вафин,проехали уже.

    08.05.2025

    • Николич признан лучшим тренером РПЛ в апреле

    Стали известны трансферные планы «Динамо» на лето
