8 мая, 12:54

Слишкович — о травме Москвичева: «Не сомневаюсь, что он вернется быстрее, чем сказали врачи»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович выразил сожаление из-за повреждения голкипера команды Богдана Москвичева.

3 мая 20-летний вратарь получил разрыв крестообразных связок колена в матче 27-го тура с «Локомотивом» (1:1).

«Мне очень жаль, что это случилось с Богданом. К сожалению, такие моменты бывают у многих футболистов. Я считаю, что он очень сильный и профессиональный парень, так что не сомневаюсь, что он вернется быстрее, чем сказали врачи, и сильнее», — сказал Слишкович в интервью пресс-службе «Оренбурга».

Москвичев выступает за «Оренбург» на правах аренды из «Зенита». В сезоне-2024/25 футболист принял участие в 22 матчах во всех турнирах, пропустил 43 гола и дважды отыграл на ноль.

Источник: ФК «Оренбург»
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Богдан Москвичев
Владимир Слишкович
