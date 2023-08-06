Стали известны сроки возвращения защитника «Динамо» Дасы

По данным «СЭ», защитник «Динамо» Эли Даса получил повреждение в матче 2-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3), хотя и доиграл встречу до конца.

30-летний израильтянин не тренировался перед матчем 3-го тура с «Зенитом». Вероятно, защитник пропустит матч FONBET Кубка России с «Краснодаром».

Возвращение Дасы ожидается к матчу 4-го тура РПЛ против «Балтики», который пройдет 13 августа.

Даса выступает за «Динамо» с сентября 2022 года. В сезоне-2022/23 он провел 30 матчей и отметился двумя результативными передачами.