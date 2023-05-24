Агент Малкома опроверг информацию о возможном переходе бразильца в «Ньюкасл»

Агент нападающего «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны «Ньюкасла».

«Информация о возможном уходе Малкома в «Ньюкасл» — неправда», — сказал Гарсия «СЭ».

Ранее журналист Экрем Конур заявил, что английский «Ньюкасл» следит за ситуацией с Малкомом.

В текущем сезоне Малком провел за сине-бело-голубых 33 матча во всех турнирах, забил 26 голов и сделал 9 результативных передач.