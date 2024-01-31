«РБ Спорт»: Чалов пока не продлил контракт с ЦСКА

Нападающий ЦСКА Федор Чалов не подписал новое соглашение с армейским клубом.

По информации «РБ Спорт», форварда не устраивает предложение ЦСКА о зарплате в районе 1,5 миллиона евро и он надеется получить приглашение от европейского клуба.

«Да, мы ведем переговоры, прямо сейчас мяч на стороне игрока. Клуб очень ценит Федора и рассчитывает, что компромисс будет найден — все наши усилия направлены на продление контракта. И, разумеется, предлагаемые клубом условия куда привлекательнее озвученных, а последние предложения Федору и вовсе можно уверенно назвать беспрецедентными для ЦСКА. Поэтому указанная в инсайде сумма совсем неверна», — приводит слова директора по коммуникациям ЦСКА Кирилла Брейдо «РБ Спорт».

В этом сезоне 25-летний Чалов провел 26 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с армейцами рассчитан до 31 декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.