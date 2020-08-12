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Стали известны детали перехода форварда из ЦСКА в «Уфу»

21:40
Тимур Жамалетдинов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Тимур Жамалетдинов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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По данным «СЭ», экс-форвард ЦСКА Тимур Жамалетдинов сегодня подписал контракт с «Уфой» на три года. Ранее армейцы объявили о прямом трансфере 23-летнего игрока в клуб из Башкирии. С января 2019 года он выступал на правах аренды за польский «Лех» (19 матчей, 2 гола).

Жамалетдинов дебютировал за ЦСКА в чемпионате России в апреле 2017 года. Всего за армейцев провел 41 матч, забил 5 голов.

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