Стала известна точная дата подачи апелляции на приговор Мамаева

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщил "СЭ", когда подаст апелляцию на приговор своего подзащитного.

8 мая Пресненский суд вынес обвинительный приговор Мамаеву, Александру Протосавицкому, а также Александру и Кириллу Кокориным. Мамаев и Протасовицкий были осуждены на 1 год и 5 месяцев исправительной колонии общего режима, Кокорины – на 1 год и 6 месяцев.

– В понедельник, 20 мая, подадим апелляцию на приговор. Сегодня только протокол должен быть готов. Как получим, кое-какие позиции согласуем с Павлом и подадим. Рассчитываем, что приговор будет изменен и в связи с истечением сроков, которые предусмотрены не тяжкими составами, подзащитный будет освобожден от дальнейшего наказания.

– Как долго будет рассматриваться апелляция?

– Обычно от месяца до более долгого срока. Полагаю, что по нашему делу в течение июня-июля рассмотрят апелляцию. Как только суд назначит дату, препятствий затягивать рассмотрение жалобы не будет.

– Остальные защитники когда собираются обжаловать приговор?

– Все в один день подадим. (Арман Мкртчян)

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