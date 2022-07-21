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Дркушич: «Я бы пригласил Холанна и Облака в «Сочи»

Дркушич хотел бы пригласить Облака и Холанна в «Сочи»
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич рассказал, кого хотел бы пригласить в команду, если бы у него была такая возможность.

«Интересный вопрос. Нам же нужен нападающий, Кассьера ушел. Я бы пригласил Эрлина Холанна в «Сочи». Это было б круто. А если брать из Словении, то, конечно, Ян Облак. Он — потрясающий голкипер», — цитирует «РБ Спорт» Дркушича.

29-летний словенец Облак может продлить контракт с «Атлетико» до конца июня 2025 года.

21-летний норвежец Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в текущее летнее трансферное окно.

22-летний словенский защитник Дркушич перешел в «Сочи» 24 января 2022 года из словенского «Браво». Футболист провел 11 матчей за российский клуб в прошедшем сезоне во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/priglasil-by-v-sochi-yana-oblaka-i-e-rlinga-holanda-slovenskij-futbolist-o-zhizni-i-futbole-v-rossii/
Эрлин Холанн
Ян Облак
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