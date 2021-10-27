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«Спартак» и «Арсенал» договорились о трансфере Хлусевича

23:00
Даниил Хлусевич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Даниил Хлусевич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», «Спартак» и «Арсенал» договорились о трансфере полузащитника Даниила Хлусевича. 20-летний игрок подпишет контракт с красно-белыми в случае успешного прохождения медосмотра.

По нашей информации, «Спартак» заплатит за Хлусевича 3 миллиона евро.

Хлусевич дебютировал в тульской команде в 2018 году. Хавбек провел 48 матчей за «Арсенал», забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач.

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Максим Алланазаров все материалы автора

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