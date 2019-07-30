Стала известна сумма, которую "Спартак" заработает на переходе Фернанду в "Бейцзин Гоань"

Стали известны подробности трансфера полузащитника Фернанду из "Спартака" в китайский клуб "Бейцзин Гоань". Московский клуб отдал 27-летнего бразильца в аренду, китайская сторона заплатила за сделку 5,4 миллиона евро. В контракте также прописана опция обязательного выкупа игрока за 9,6 миллиона, утверждает Twitter Transfer News Central.
В июле 2016 года москвичи выкупили Фернанду у "Сампдории" за 12,5 миллиона евро, что стало одной из самых дорогих покупок в истории столичного клуба. За это время футболист провел за "Спартак" 98 официальных матчей во всех турнирах, забил 12 мячей голов и отдал 11 голевых передач.
OFFICIAL: Beijing Guoan have signed Brazilian midfielder Fernando from Spartak Moscow on a loan deal (€5.4m loan fee) which will become permanent in January for €9.6m. pic.twitter.com/I5PdT7LQGH— Transfer News Central (@TransferNewsCen) July 30, 2019