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Стала известна позиция «Краснодара» по поводу отмены лимита

17:38
Легионеры «Краснодара» Реми Кабелла и Виктор Классон. Фото ФК «Краснодар»
Легионеры «Краснодара» Реми Кабелла и Виктор Классон. Фото ФК «Краснодар»
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По данным «СЭ», сегодня в ходе рабочего совещания в РПЛ «Краснодар» полностью поддержал предложения РФС о полной отмене ограничений на количество иностранцев в клубах премьер-лиги.

РФС предложил отказаться от&nbsp;лимита на&nbsp;легионеров.«Это гибель! Останемся без сборной». Что говорят о возможной отмене лимита на легионеров

Напомним, что в понедельник, 23 августа, президент футбольного союза Александр Дюков, что его организация хочет отказаться от лимита на легионеров.

«Предложение касается изменения подхода к определению количества легионеров. По сути, можно говорить об отказе от лимита в принципе. В 2008 году иностранцы играли больше, чем в сезоне-2020/21. Тем не менее, наша сборная выступила тогда лучше, чем теперь», — сказал Дюков в эфире телеканала «Россия-24».

13 августа издание Daily Storm сообщило, что РФС предложил клубам РПЛ изменить формат проведения чемпионата. Один из пунктов — отмена лимита на легионеров. С сезона-2020/21 в РПЛ действует лимит «8+17».

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Вячеслав Короткин все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров в российском футболе и чемпионате России, премьер-лига и история лимита