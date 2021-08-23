Стала известна позиция «Краснодара» по поводу отмены лимита

По данным «СЭ», сегодня в ходе рабочего совещания в РПЛ «Краснодар» полностью поддержал предложения РФС о полной отмене ограничений на количество иностранцев в клубах премьер-лиги.

Напомним, что в понедельник, 23 августа, президент футбольного союза Александр Дюков, что его организация хочет отказаться от лимита на легионеров.

«Предложение касается изменения подхода к определению количества легионеров. По сути, можно говорить об отказе от лимита в принципе. В 2008 году иностранцы играли больше, чем в сезоне-2020/21. Тем не менее, наша сборная выступила тогда лучше, чем теперь», — сказал Дюков в эфире телеканала «Россия-24».

13 августа издание Daily Storm сообщило, что РФС предложил клубам РПЛ изменить формат проведения чемпионата. Один из пунктов — отмена лимита на легионеров. С сезона-2020/21 в РПЛ действует лимит «8+17».