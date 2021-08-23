Антон Миранчук пройдет обследование в Германии

«Локомотив» планирует в начале сентября отправить полузащитника Антона Миранчука на обследование в Германию, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в понедельник, 23 августа, руководство «железнодорожников» решило отправить Миранчука на обследование в Германию во время перерыва на матчи сборных. Не исключено, что футболист перенесет операцию.

Ранее агент полузащитника Вадим Шпинев в разговоре с «СЭ» раскритиковал директора медицинского департамента «Локомотива» Алексея Репетюка, назвав его «иудой».

Представитель футболиста также заявил, что травма приводящей мышцы передней поверхности бедра, которую Миранчук получил еще в январе, до сих пор не позволяет ему играть и тренироваться в полную силу.

25-летний Миранчук провел на поле в этом сезоне 104 минуты, в пяти матчах он выходил на замену.