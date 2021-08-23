Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Антон Миранчук пройдет обследование в Германии

17:45
Теги:

«Локомотив» планирует в начале сентября отправить полузащитника Антона Миранчука на обследование в Германию, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в понедельник, 23 августа, руководство «железнодорожников» решило отправить Миранчука на обследование в Германию во время перерыва на матчи сборных. Не исключено, что футболист перенесет операцию.

Ранее агент полузащитника Вадим Шпинев в разговоре с «СЭ» раскритиковал директора медицинского департамента «Локомотива» Алексея Репетюка, назвав его «иудой».

Представитель футболиста также заявил, что травма приводящей мышцы передней поверхности бедра, которую Миранчук получил еще в январе, до сих пор не позволяет ему играть и тренироваться в полную силу.

25-летний Миранчук провел на поле в этом сезоне 104 минуты, в пяти матчах он выходил на замену.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/anton-miranchuk-mozhet-perenesti-operatsiyu-v-germanii/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Магкеев: «Мы отдали инициативу «Краснодару», такой был план на второй тайм»
Исторический шанс для продления российской гегемонии в фигурном катании. Зарубежные юниоры трещат по швам
«Ак Барс» решил проблемы перестройки. Он снова главный фаворит чемпионата
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд