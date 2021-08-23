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Стала известна позиция «Динамо» по лимиту на легионеров и формату проведения чемпионата

19:37
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Как стало известно «СЭ», на сегодняшнем рабочем совещании клубов РПЛ «Динамо» высказалось за отмену лимита на легионеров, поддержав позицию РФС.

Легионеры &laquo;Динамо&raquo; и &laquo;Спартака&raquo;: Себастьян Шиманьски и&nbsp;Йоррит Хендрикс.РФС за отмену лимита. Клубы не спешат соглашаться и обсуждают продажу мест для легионеров

Что касается формата проведения чемпионата, то со спортивной точки зрения бело-голубых привлекает вариант, при котором матчи топ-клубов станут более частыми, а количество туров увеличится.

При этом с экономической точки зрения преимущества перехода на новый формат нуждаются в уточнении. Разговор, что увеличится отдача от спонсоров и продажи телеправ, — это хорошо, но «Динамо» хотелось бы понимать — насколько именно доходы возрастут, действительно ли спонсоры и обладатели телеправ готовы платить существенно больше.

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Константин Алексеев все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров в российском футболе и чемпионате России, премьер-лига и история лимита