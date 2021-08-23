Стала известна позиция «Динамо» по лимиту на легионеров и формату проведения чемпионата

Как стало известно «СЭ», на сегодняшнем рабочем совещании клубов РПЛ «Динамо» высказалось за отмену лимита на легионеров, поддержав позицию РФС.

Что касается формата проведения чемпионата, то со спортивной точки зрения бело-голубых привлекает вариант, при котором матчи топ-клубов станут более частыми, а количество туров увеличится.

При этом с экономической точки зрения преимущества перехода на новый формат нуждаются в уточнении. Разговор, что увеличится отдача от спонсоров и продажи телеправ, — это хорошо, но «Динамо» хотелось бы понимать — насколько именно доходы возрастут, действительно ли спонсоры и обладатели телеправ готовы платить существенно больше.