Стадионы «Центральный» в Казани и «Ростов Арена» допущены к проведению матчей РПЛ

2 сентября комиссия РФС и РПЛ по допуску футбольных полей посетила стадионы в Казани и Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал Российской премьер-лиги.

В Казани члены комиссии побывали на двух объектах — это «Ак Барс Арена» и стадион «Центральный». На «Ак Барс Арене» идут работы по реновации футбольного поля. Ожидается, что полная эксплуатация газона начнется через четыре-пять недель.

На «Центральном» комиссия положительно оценила качество газона и признала поле пригодным к проведению матчей РПЛ.

В Ростове-на-Дону комиссия побывала на «Ростов Арене», где отметила положительную динамику работ по приведению поля в пригодное состояние, а также не обнаружила деформаций и травмоопасных участков. Согласно регламенту, на основании положительного заключения комиссии стадион вновь допущен к проведению матчей Тинькофф РПЛ.

13 сентября в матчах 7-го тура Тинькофф РПЛ «Рубин» примет на «Центральном» екатеринбургский «Урал», «Ростов» сыграет на «Ростов Арене» с «Краснодаром».