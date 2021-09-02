«Динамо» разгромило «Химки» в товарищеском матче
«Динамо» разгромило «Химки» в товарищеском матче со счетом 5:0.
В составе бело-голубых дублем отличился Вячеслав Грулев, по одному мячу на счету Дениса Макарова, Клинтона Нжи и Владислава Галкина.
Продолжим готовиться к возобновлению чемпионата в хорошем настроении ??#ДинамоМосква #футбол pic.twitter.com/qZDxOFfLqe— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) September 2, 2021
После шести туров Тинькофф РПЛ-2021/22 «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице с 13 очками в 6 матчах, «Химки» идут на 12-й строчке с 6 очками в 6 играх.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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