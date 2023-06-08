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Сегодня, 14:56

Александров заявил, что готов остаться в «Пари НН» на следующий сезон

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Пари НН» Виктор Александров заявил, что готов остаться в команде на следующий сезон.

«Эту победу нельзя назвать легкой. Против нас играла хорошая команда, да и поле тяжелое было. Даже мяч был непривычным. Хорошо, что удалось победить с таким счетом. «Родина» — хорошая команда с хорошим подбором игроков. Не чувствовалось, что играем против клуба из Первой лиги. У меня нет никаких предложений. Я — игрок «Пари НН». Про слухи я ничего не знаю. Мой контракт с клубом действует еще 3,5 года. Я бы с удовольствием остался и на следующий сезон в клубе, ведь это моя родная команда, родной город. Хочется развиваться. Но не буду говорить, что проведу тут всю карьеру. Я хочу развиваться», — приводит слова Александрова «Спорт День за Днем».

В нынешнем сезоне 21-летний защитник провел за «Пари НН» 28 матчей и забил пять мячей. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

В первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24 «Нижний» обыграл «Родину» со счетом 3:0. Игра прошла на стадионе «Академия Спартак имени Ф.Черенкова».

Ответная игра состоится в Нижнем Новгороде 10 июня. Начало — в 14.30 мск.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/aleksandrov-ne-budu-govorit-chto-provedu-v-pari-nn-vsyu-kareru-
Виктор Александров
Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК Родина
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
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ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
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3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
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3.06 17:00
Пари НН – Химки
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