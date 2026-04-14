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Спортивный юрист предположил, как КДК РФС накажет Евсеева за мат

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Спортивный юрист Михаил Прокопец ответил на вопрос «СЭ» о возможном наказании главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева за мат во время интервью после матча 24-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

«С юридической точки зрения действия Евсеева снова будут квалифицированы как неспортивное поведение по статье 96 Дисциплинарного регламента РФС. Санкция — штраф до 100 000 рублей. Каких-либо более жестких санкций за это нарушение не установлено.

В настоящем случае произошел явный рецидив — Вадим Валентинович совершил идентичное нарушение в течение одного года после совершения предыдущего (на самом деле потребовалась всего неделя). Это является отягчающим обстоятельством при определении конкретного размера штрафа.

При этом у КДК нет оснований назначать Евсееву дисквалификацию или увеличивать размер штрафа из-за рецидива. Дисциплинарный регламент РФС не предусматривает такой возможности для случаев неспортивного поведения.

Таким образом, КДК, вероятнее всего, снова накажет Евсеева максимальным штрафом — 100 000 рублей», — сказал Прокопец «СЭ».

Ранее КДК РФС сообщил, что комитет вновь рассмотрит неспортивное поведение Евсеева во время флеш-интервью.

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Вадим Евсеев
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 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
5
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив 2 : 0
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