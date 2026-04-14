Спортивный юрист предположил, как КДК РФС накажет Евсеева за мат

Спортивный юрист Михаил Прокопец ответил на вопрос «СЭ» о возможном наказании главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева за мат во время интервью после матча 24-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

«С юридической точки зрения действия Евсеева снова будут квалифицированы как неспортивное поведение по статье 96 Дисциплинарного регламента РФС. Санкция — штраф до 100 000 рублей. Каких-либо более жестких санкций за это нарушение не установлено.

В настоящем случае произошел явный рецидив — Вадим Валентинович совершил идентичное нарушение в течение одного года после совершения предыдущего (на самом деле потребовалась всего неделя). Это является отягчающим обстоятельством при определении конкретного размера штрафа.

При этом у КДК нет оснований назначать Евсееву дисквалификацию или увеличивать размер штрафа из-за рецидива. Дисциплинарный регламент РФС не предусматривает такой возможности для случаев неспортивного поведения.

Таким образом, КДК, вероятнее всего, снова накажет Евсеева максимальным штрафом — 100 000 рублей», — сказал Прокопец «СЭ».

Ранее КДК РФС сообщил, что комитет вновь рассмотрит неспортивное поведение Евсеева во время флеш-интервью.

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