Мостовой — о словах Абаскаля про тренерство: «Время, чтобы возглавить какую-то команду, уже ушло»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова бывшего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля о работе 57-летнего россиянина тренером.

«Было бы мне лет 35-30 — одно дело. Но время, чтобы возглавить какую-то команду, уже ушло. Тем более в нашей стране, где псевдотренеры на каждой остановке. У меня телефон всегда доступен, я к предложениям открыт. Но я никогда не лез, как многие. Я слишком хороший человек для такого», — сказал Мостовой «СЭ».

В ноябре 2024 года Мостовой прошел стажировку в «Динамо» перед получением тренерской лицензии. Россиянин еще не работал тренером ни в одной команде.

Мостовой — двукратный чемпион СССР в составе «Спартака», также он выступал за «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбург» и «Алавес».

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