«Локомотив» объявил о продлении контракта с Бакаевым до 2029 года

«Локомотив» продлил контракт с полузащитником Зелимханом Бакаевым.

Новый контракт с футболистом рассчитан до 2029 года.

Бакаев выступает за «Локомотив» с 2025 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за клуб 29 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 9 результативных передач.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков после 24 туров.