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«Локомотив» объявил о продлении контракта с Бакаевым до 2029 года

Анастасия Пилипенко
Зелимхан Бакаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Локомотив» продлил контракт с полузащитником Зелимханом Бакаевым.

Новый контракт с футболистом рассчитан до 2029 года.

Бакаев выступает за «Локомотив» с 2025 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за клуб 29 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 9 результативных передач.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков после 24 туров.

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Зелимхан Бакаев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
5
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив 2 : 0
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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 9
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Александр Соболев

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П
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Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

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Иван Олейников

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 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
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Матеус Рейс
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