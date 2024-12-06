Садыгов — о письме Федорищева по матчу с «Крыльями»: «Помню, наказали Матюнина. Что с ним еще делать. Убивать?»

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о чистоте матча с «Крыльями Советов» (4:1), который состоялся 24 апреля 2022 года.

— Все люди, все ошибаются. За ошибки же нельзя казнить. Наверное, какие-то наказания есть. По судейству не наша компетенция. Есть специальный орган, который этим занимается. Мы же живем в цивилизованной стране. Не можем выносить административные вещи на уголовные или уголовные на административные. Есть уголовный кодекс, административный. Есть устав РФС, нормативные документы РПЛ. Если мы хотим что-то реформировать, надо делать цивилизованным путем. Если что-то не нравится, сначала надо предлагать, а не уничтожать то, что есть.

Помню, что наказали Матюнина. Что с ним еще делать. Надо его убивать? Кто-то хочет, наверное, пиариться на этих вещах. У «Крыльев» тоже большие проблемы. Поэтому лучше, наверное, заниматься проблемами клуба, чем, грубо говоря, другим, — сказал Садыгов «СЭ».

По информации «РБ Спорт», у губернатора есть вопросы по поводу работы арбитров в матчах «Химки» — «Крылья Советов» (4:1, 24 апреля 2022 года) и «Пари НН» — «Крылья Советов» (2:1, 23 апреля 2023 года). В обоих играх тренеровал соперников Сергей Юран.