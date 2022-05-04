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Губерниев о возможном увольнении Ваноли: «Нужно учитывать реалии. Многие иностранцы уедут»

Губерниев отреагировал на информацию о возможном увольнении тренера «Спартака» Ваноли
Владимир Пушкарев
,  
Владислав Флегонтов
Читать «СЭ» в

Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном увольнении тренера «Спартака» Паоло Ваноли.

«Это вынужденная тропа. Вряд ли в «Спартаке» в ближайшее время работал бы российский тренер. Нужно учитывать реалии. Хотим мы этого или нет, многие иностранцы уедут. Особенно представители так называемых недружественных стран. Нужно быть к этому готовым. Второй вопрос — к чему это приведет. Российский футбол в изоляции, будет много шагов назад», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее появилась информация, что руководство клуба разочаровано работой Ваноли и ему ищут замену. Среди кандидатов назывались Игорь Осинькин, Андрей Талалаев и Михаил Галактионов.

Ваноли возглавил «Спартак» 17 декабря 2021 года, подписав контракт до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год. При 49-летнем итальянском специалисте команда провела 11 официальных матчей во всех турнирах (5 побед, 4 поражения, 2 ничьи).

ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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