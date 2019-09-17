Спортивный психолог рассказал о состоянии Кокорина и Мамаева

Спортивный психолог Владимир Сафонов считает, что пребывание в колонии не скажется на состоянии футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева непосредственно в игре. По его словам, они не должны изменить отношение к футболу.

— Важно не заниматься подменой понятий, — цитирует RT Сафонова. — Будучи возрастными спортсменами, они воспринимают футбол как работу и средство достижения личных успехов, а не как спорт высших достижений. К примеру, 98 процентов спортсменов топ-уровня разочаровываются в жизни после окончания карьеры. Они теряют возможность реализовать себя. Так что, пока есть силы и средства, они будут биться за возможность зарабатывать и быть в деле. На меньшее они не согласятся. На два, а то и три года еще задержатся.

Александр Кокорин и его брат Кирилл, Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были осуждены за хулиганство и нанесение побоев по делу о двух драках утром 8 октября 2018 года в центре Москвы. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к 1 году 6 месяцам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого — к 1 году 5 месяцам. 17 сентября Кокорины и Мамаев вышли из ИК-4 города Алексеевки Белгородской области по УДО.

Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Все подробности — в нашей онлайн-трансляции