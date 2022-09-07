Шнякин объяснил, почему Зиньковский может стать лидером «Спартака»

Спортивный комментатор Дмитрий Шнякин поделился мнением о полузащитнике «Спартака» Антоне Зиньковском.

«Мне кажется, фактор Зиньковского в «Спартаке» еще недооценен. Он может стать полноценным лидером. За него играет универсализм. Зиньковского можно в любую точку атаки поставить, и он там не будет смотреться плохо», — цитирует Шнякина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Зиньковский провел за клуб 8 матчей во всех турнирах и забил один гол.