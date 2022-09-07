Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

7 сентября, 19:10

Бабкин о переходе в «Крылья Советов»: «Я сюда приехал побеждать и добиваться результата»

Бабкин заявил, что приехал побеждать и добиваться результата в «Крыльях Советов»
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин прокомментировал переход в самарский клуб из «Локомотива» на правах аренды.

«Я очень рад присоединиться к «Крыльям Советов», мне импонирует игра команды. Я сюда приехал побеждать и добиваться результата. Команда старается играть в короткие передачи, получает удовольствие от матчей. Результатов можно было добиться лучше, но я думаю, что это исправимо», — приводит слова Бабкина пресс-служба самарского клуба.

19-летний Бабкин выступал за железнодорожников с июля 2019 года. В текущем сезоне РПЛ полузащитник принял участие в двух матчах в составе «Локомотива» и не отличился результативными действиями.

Сегодня, 7 сентября 19-летний россиянин перешел в «Крылья Советов» на правах аренды из «Локомотива» до конца сезона-2022/23.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rvW3OKzyHhI
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Сергей Бабкин
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жена Карпина показала идеальную фигуру в салатовом купальнике
С вещами на выход. Каким был авторынок в августе: топ-10 бестселлеров
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Ростов» — «Спартак», «Зенит» — «Оренбург» и другие матчи
Йоканович о переходе Дасы: «С его помощью «Динамо» полностью укомплектует позицию правого защитника»
«Ахмат» не смог согласовать с ЦСКА переход защитника Лукина на правах аренды
Защитник «Торпедо» Темников расторг контракт с клубом
Сергей Карасев назначен главным арбитром матча «Ростов» — «Спартак»
«Торпедо» подписало сербского защитника Рогановича
Агент Бабкина назвал причину ухода футболиста из «Локомотива» в «Крылья Советов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сергей Карасев назначен главным арбитром матча «Ростов» — «Спартак»

Шнякин объяснил, почему Зиньковский может стать лидером «Спартака»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.09 20:00
Сочи – Динамо
 - : -
10.09 15:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
10.09 17:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
10.09 19:45
Ахмат – Н. Новгород
 - : -
11.09 13:00
Урал – Торпедо
 - : -
11.09 15:00
Факел – Локомотив
 - : -
11.09 17:30
Зенит – Оренбург
 - : -
11.09 19:45
Ростов – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости