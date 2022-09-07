Бабкин о переходе в «Крылья Советов»: «Я сюда приехал побеждать и добиваться результата»

Бабкин заявил, что приехал побеждать и добиваться результата в «Крыльях Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин прокомментировал переход в самарский клуб из «Локомотива» на правах аренды.

«Я очень рад присоединиться к «Крыльям Советов», мне импонирует игра команды. Я сюда приехал побеждать и добиваться результата. Команда старается играть в короткие передачи, получает удовольствие от матчей. Результатов можно было добиться лучше, но я думаю, что это исправимо», — приводит слова Бабкина пресс-служба самарского клуба.

19-летний Бабкин выступал за железнодорожников с июля 2019 года. В текущем сезоне РПЛ полузащитник принял участие в двух матчах в составе «Локомотива» и не отличился результативными действиями.

Сегодня, 7 сентября 19-летний россиянин перешел в «Крылья Советов» на правах аренды из «Локомотива» до конца сезона-2022/23.