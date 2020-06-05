Спортивный директор «Тамбова» рассказал о том, возможно ли слияние с «Нижним Новгородом»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в разговоре с «СЭ» пояснил появившееся в социальных сетях письмо генерального директора Ольги Коноваловой в адрес РФС о возможности изменения места нахождения клуба на Нижний Новгород.

— Мы обсуждаем различные варианты, — заявил Худяков. — Пока мы не меняем место базирования, а только обратились в РФС, чтобы рассмотреть такую возможность. Либо мы остаемся в Тамбове, либо переезжаем в Нижний Новгород. Слияние с местным клубом исключено. В премьер-лиге мы сможем играть только под названием ФК «Тамбов».

— Как дела в команде?

— Потренировались на сборе в Казани. Самое главное — без травм, и никто не болеет.

Ближайший матч «Тамбов» проведет 21 июня на выезде против «Уфы». После 22 туров команда занимает 11-е место с 25 очками.