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Спортивный директор «Тамбова» пообещал закрыть долги перед Панченко

13:02
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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал задолженность перед форвардом Кириллом Панченко. Ранее Панченко в интервью «СЭ» рассказал, что не получил в тамбовском клубе «ни копейки». Нападающий выступал за «Тамбов» с августа по октябрь 2020 года, после чего перешел в «Арсенал».

«У нас была задержка зарплаты, да, — приводит слова Худякова Sport24. — Июнь и июль ребятам погасили. Думаю, завтра погасим август. Сентябрь мы погасим в конце октября. Перед всеми игроками долги погасим, в том числе и перед Кириллом. Глобальных проблем с долгами нет. Есть проблемы, но они решаемы. Думаю, сейчас у всех клубов из нижней восьмерки проблемы. Всем тяжело. У нас есть проблемы, но мы их решаем».

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2020-10-13-khudyakov-o-slovakh-panchenko-pro-nevyplatu-zarplaty-v-tambove-dolgi-pogasim-globalnykh-problem-s-etim-net

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