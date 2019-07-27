Спортивный директор "Тамбова": "Победа над "Спартаком" - заслуженная"

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков в интервью "СЭ" рассказал о победе над "Спартаком". Тамбовчане обыграли красно-белых со счетом 2:0 в 3-м туре чемпионата России.
– Тренер "Тамбова" Григорян на пресс-конференции заявил, что поверил в победу при счете 2:0. А вы?
– За 10 минут до финального свистка. До этого было очень тревожно. Сами понимаете, в таких матчах все может поменяться за две минуты. Мы же помним встречу с "Зенитом". А где-то на 80-й минуте увидел, как у "Спартака" стали появляться свободные зоны. У нас уже больше получалась контратакующая игра. Имели еще два-три момента.
– 2:0 – счет по делу?
– Да. Все вполне заслуженно. (Виталий Айрапетов)
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