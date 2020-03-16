Спортивный директор «Тамбова»: «Думаю, чемпионат России будет прерван»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что, по его мнению, чемпионат России будет приостановлен по итогам завтрашнего заседания лиги и консультаций с УЕФА.

— Думаю, чемпионат России будет прерван, — отметил Худяков. — Есть ли у «Тамбова» план? Мы же в Тарасовке живем, здесь и будем тренироваться. Все зависит от того, на какой период приостановят чемпионат — на две недели, месяц, полтора. Если на большой срок прервут, ребятам дадут какое-то время отдохнуть. И продолжим готовиться в штатном режиме.

Если примут решение о переносе чемпионата Европы на 2021 год, то лучше доиграть сезон до лета. А если Евро будет, то не знаю, как все это будут решать. Карантин уже идет по всему миру. И главное сейчас — безопасность людей.

— В Англии идут дискуссии о том, чтобы остановить чемпионат окончательно и зафиксировать нынешние позиции. Учитывая, что «Тамбов» вылетает, вы вряд ли поддержите такое?

— Подождите, «Тамбов» пока не вылетает. Сегодня мы играем с «Крыльями Советов», так что еще не факт, что будем в зоне вылета. Покидать РПЛ мы не планируем. Хотим побеждать! И подобный сценарий даже не рассматриваем. (Дмитрий Зимин)

По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены. В Австралии зафиксировано пять смертельных случаев.

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