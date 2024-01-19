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Сегодня, 15:28

Амарал — об Абаскале: «Мы быстро нашли общий язык»

Амарал заявил, что они с Абаскалем быстро нашли общий язык
Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал о сотрудничестве с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.

«Какие-то решения принимает непосредственно спортивный директор. Но мне важно, чтобы главный тренер чувствовал себя комфортно. Я не хочу привозить игроков, которые ему не нужны. Мы быстро нашли общий язык, к тому же он тоже рос в больших клубах — обучался в «Барселоне», работал в «Севилье». Мы понимаем друг друга, и это здорово», — приводит слова Амарала официальный сайт «Спартака».

22 декабря 2023 года «Спартак» объявил, что новым спортивным директором клуба стал португалец Томаш Амарал. До этого он работал в «Бенфике».

34-летний Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. Под его руководством красно-белые провели 67 матчей, выиграли 34 матча, потерпели поражение в 20 играх и 13 раз сыграли вничью.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Томаш Амарал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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26 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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