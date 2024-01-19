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Спортивный директор «Спартака» Амарал: «Хочу, чтобы люди идентифицировали себя со стилем игры команды»

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал об эмоциях от назначения в московский клуб.

«Честь и ответственность быть в таком клубе как «Спартак». Это самый популярный клуб в России.

Я уже работал в «Бенфике», народной команде, где от тебя ждут только победы. Мне комфортно в таких условиях.

Я в «Спартаке», чтобы выстроить четкую систему. Без четкого плана, каким должен быть путь, мы не можем достигнуть финальной цели — титула.

Хочу привнести в «Спартак» чувство единения с командой, чтобы люди идентифицировали себя со стилем игры команды и нашими ценностями», — сказал Амарал в интервью пресс-службе команды.

Он также сообщил, что побывал на стадионе красно-белых и обратился к болельщикам.

«Это самый популярный клуб в России, невозможно отказаться от такого предложения. Вместе мы будем командой, мы должны быть семьей. Мы должны поддерживать друг друга.

Мы были на стадионе и я жду, когда смогу увидеть его максимально заполненным. Я знаю, если мы будем играть лучше и выигрывать титулы, люди начнут возвращаться на трибуны.

Хочу попросить болельщиков сделать шаг навстречу команде, чтобы помочь нам», - добавил Амарал.

Амарал перешел в «Спартак» из «Бенфики», в которой на протяжении последних четырех с половиной лет работал старшим скаутом. Специалист подписал контракт с московским клубом в декабре 2023 года.

 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BCLVspdQG6o
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал
1
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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