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Сегодня, 15:34

Дзюба объяснил бойкот журналистов: «Слишком много желтухи ради хайпа»

Виктория Кравченко
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Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба признался, что не хочет общаться с журналистами в микст-зоне после матчей из-за обилия «желтухи».

«Можно ведь говорить о любых темах, но без грязи. А сейчас вокруг футбола столько желтухи ради просмотров и хайпа, и я не считаю правильным в этом участвовать. Должны быть какие?то принципы и понятия», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Футболист подчеркнул, что хочет видеть журналистов, которым интересен футбол и сам процесс интересно раскрыть личность спортсмена.

На данный момент в активе 35-летнего Дзюбы 229 голов в официальных матчах. На счету Кержакова, завершившего карьеру в 2017 году, 233 мяча, поэтому Дзюбе необходимо забить еще 5 мячей.

В текущем сезоне форвард «Локомотива» забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи в 20 матчах во всех турнирах.

Источник: https://matchtv.ru/
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
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