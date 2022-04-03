Каттани заявил, что Спартак был лучше, когда было много снега

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани после матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:1) прокомментировал погодные условия.

«Я никогда до этого не видел столько снега перед матчем. Повлияло ли это? Это не лучшая погода для игры футбол, но это норма. Мы в России! Тут много снега. Мы были лучше в первом тайме, когда было много снега», — отметил Каттани.

Напомним, что встреча была под угрозой срыва из-за сильного снегопада в Москве. Матч в итоге отложили на час.

Команды в первом тайме играли на заснеженном поле «РЖД Арены». В перырве газон удалось очистить.