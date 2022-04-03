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«Я никогда до этого не видел столько снега перед матчем». Каттани — о погоде на матче «Локомотив» — «Спартак»

Каттани заявил, что Спартак был лучше, когда было много снега
Владимир Пушкарев
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани после матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:1) прокомментировал погодные условия.

«Я никогда до этого не видел столько снега перед матчем. Повлияло ли это? Это не лучшая погода для игры футбол, но это норма. Мы в России! Тут много снега. Мы были лучше в первом тайме, когда было много снега», — отметил Каттани.

Напомним, что встреча была под угрозой срыва из-за сильного снегопада в Москве. Матч в итоге отложили на час.

Команды в первом тайме играли на заснеженном поле «РЖД Арены». В перырве газон удалось очистить.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
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Сочи
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П2

24%

1.77

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22%

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15%

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
1
1
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