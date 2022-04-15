Гаврилов считает, что уход легионеров «Спартака» повлияет на клуб

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ситуацию с легионерами в московском клубе.

«Конечно, уход легионеров повлияет на «Спартак», но не знаю, как это на нем отразится. Будут развивать наш отечественный футбол. Что они еще придумать смогут-то», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее, 15 апреля, бельгийский защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие сообщил, что легионеры договорились остаться играть в московском клубе как минимум до конца сезона.

Красно-белые с 30 очками занимают девятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.