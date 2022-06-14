Каттани: «До 30 июля Роше игрок «Атлетико Паранаэнсе», но они не используют право выкупа»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о будущем нападающего команды Педро Роши, который находится в аренде в «Атлетико Паранаэнсе».

«Роша? У бразильского трансферного окна другие сроки. У нас есть обращение от «Атлетико Паранаэнсе». Оно не подтверждено клубом. Мне его передали за 24 часа до закрытия окна, просто пришло письмо, что клуб готов начать переговоры, а не конкретное предложение. Разговаривал со спортивным директором этого клуба, он сказал, что предложения не будет. Очень сожалею об этой ситуации, я потратил на нее много времени.

До 30 июля он игрок «Атлетико», пока мы ничего не можем сделать. Они не используют право выкупа. Пока в достоверности всех разговоров о нем я не уверен. Еще больше месяца до окончания его аренды. Пока предложений по нему не было, только письма о высоких комиссиях», — сказал Каттани на пресс-конференции.

«Атлетико Паранаэнсе» арендовал 27-летнего Рошу у «Спартака» в августе 2021 года с правом выкупа при выполнении игроком определенных условий. По условиям соглашения, если игрок проведет 60 процентов матчей за клуб, то «Атлетику» должен будет выкупить его контракта. В таком случае сумма сделки оценивается в 5,5 миллиона евро.

На данный моменты он провел за «Атлетику Паранаэнсе» 41 матч и забил 7 голов.