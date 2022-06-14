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Каттани: «До 30 июля Роше игрок «Атлетико Паранаэнсе», но они не используют право выкупа»

Спортивный директор «Спартака» Каттани рассказал о будущем нападающего команды Педро Роши
Сергей Федоров
Корреспондент
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Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о будущем нападающего команды Педро Роши, который находится в аренде в «Атлетико Паранаэнсе».

«Роша? У бразильского трансферного окна другие сроки. У нас есть обращение от «Атлетико Паранаэнсе». Оно не подтверждено клубом. Мне его передали за 24 часа до закрытия окна, просто пришло письмо, что клуб готов начать переговоры, а не конкретное предложение. Разговаривал со спортивным директором этого клуба, он сказал, что предложения не будет. Очень сожалею об этой ситуации, я потратил на нее много времени.

До 30 июля он игрок «Атлетико», пока мы ничего не можем сделать. Они не используют право выкупа. Пока в достоверности всех разговоров о нем я не уверен. Еще больше месяца до окончания его аренды. Пока предложений по нему не было, только письма о высоких комиссиях», — сказал Каттани на пресс-конференции.

«Атлетико Паранаэнсе» арендовал 27-летнего Рошу у «Спартака» в августе 2021 года с правом выкупа при выполнении игроком определенных условий. По условиям соглашения, если игрок проведет 60 процентов матчей за клуб, то «Атлетику» должен будет выкупить его контракта. В таком случае сумма сделки оценивается в 5,5 миллиона евро.

На данный моменты он провел за «Атлетику Паранаэнсе» 41 матч и забил 7 голов.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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ТМ 2.5

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17%

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⚽ Футбол. Лига наций A
Франция 0
Хорватия 1
Матч завершен

П1

30%

1.52

ТБ 2.5

16%

1.96

Обе забьют - да

11%

2.10
Футбол
ФК Атлетико Паранаэнсе
ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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Краснодар – Ахмат
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21.05 17:00
Рубин – Уфа
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