Каттани рассказал, что «Спартак» может столкнуться с проблемами на трансферном рынке этим летом

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал, что клуб может столкнуться с проблемами на трансферном рынке этим летом.

«Почему я не могу влиять на продление ключевых игроков? Я говорил про конкретные параметры контрактов. На них не может влиять никто. Трансферная кампания изменится для нас очень сильно из-за нынешней ситуации. Нам придется терпеть. Зарема Салихова не влияет на трансферную кампанию. На нее влиял только Ваноли.

Угроза от ФИФА по контрактам легионеров? Мы прекрасно помним, как это было в апреле. Здесь мы не застрахованы. Вспоминаю ситуацию с Айртоном. Это сложная ситуация, она может повлиять на все российские клубы. Если это возникнет во время трансферного окна, у нас могут возникнуть серьезные проблемы. По арендным игрокам — мы будем смотреть. Могу заверить, что Тил и Крал не пойдут снова в аренду», — сказал Каттани на пресс-конференции.

Весной 2022 года ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать сроки действия контрактов с российскими клубами до конца сезона-2021/22.