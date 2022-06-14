Каттани: «Те ситуации, которые создавались вокруг Бакаева, не шли «Спартаку» на пользу»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал уход полузащитника Зелимхана Бакаева из команды.

«Не кажется ли странным, что у нас не остался Ваноли и Бакаев уходит в другой клуб? Не могу судить. Бывают случаи, когда игроку что-то не подходит. Это не сугубо экономический или технический вопрос. Эта история завершилась естественным образом. Бакаев хотел остаться? Есть определенная логика, которую иногда сложно понять. Клуб несет ответственность, но нужно понимать всю совокупность обстоятельств.

Я желаю Бакаеву всего наилучшего. К сожалению, все свелось к этой полемике. Ответственность здесь моя, но таково решение. Те ситуации, которые создавались вокруг Бакаева, не шли «Спартаку» на пользу. Было ощущение, что его время на поле каждый раз засекают с секундомером. Задолго до моего прихода Бакаев был центром каких-то лишних разговоров. Я уважаю Бакаева, он не заслуживает такой ситуации вокруг себя. Появилось два лагеря: за и против Бакаева».

Бакаев — воспитанник «Спартака». 25-летний россиянин покинул клуб на правах свободного агента 1 июня.