Спортивный директор «Спартака» Каттани прокомментировал, что Ларссон не хочет возвращаться в Москву

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал то, что нападающий Джордан Ларссон не хочет возвращаться в Москву.

«Ларссон не хочет возвращаться в Москву? В жизни бывают разные ситуации. До 30 июня у него арендное соглашение. Если со стороны клуба будет предложение, мы готовы рассмотреть. Если ничего не будет он вернется в Москву», — сказал Каттани.

В начале апреля 2022 года футболист приостановил карьеру и перешел на правах аренды в АИК. «Спартак» купил Ларссона в 2019 году.