Кавазашвили — об уходе Ваноли из «Спартака»: «Он должен благодарить за хорошую работу футболиста «Динамо»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на высказывание спортивного директора Луки Каттани об уходе Паоло Ваноли с поста главного тренера команды.

«Мы что, должны кричать о том, какой благодетель Ваноли и как он нам помог? Как была команда на 9-10-м местах, так и осталась. Единственное, он должен благодарить за хорошую работу московского футболиста «Динамо», который не попал пенальти, а не себя. Если бы даже он забил, то на подъеме, наверное, «Динамо» бы обыграл «Спартак». Вообще не понимаю, что творится. Откуда берут таких руководителей? Дорогой мой господин Каттани. Вы можете творить что угодно в своей Европе и, в частности, в Италии. Но такие номера в России не проходят. Сколько оправдывали господина Ваноли, которого вы пригласили и дали ему рекомендацию? Вы не будете никаким гарантом того, что сами через неделю не покинете команду», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее, 14 июня, Каттани во время пресс-конференции заявил, что не считает уход из клуба Паоло Ваноли предательством.