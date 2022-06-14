В «Крыльях Советов» отреагировали на слова Каттани о Зиньковском и «Спартаке»

В «Крыльях Советов» заявили, что никто не обращался в клуб по трансферу Зиньковского

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о будущем полузащитника Антона Зиньковского.

Ранее спортивный директор «Спартака» Лука Каттани назвал Зиньковского отличным футболистом.

«Заявление Каттани? Могу сказать так: на данный момент в клуб никто по Антону не обращался. Зиньковский — игрок «Крыльев Советов», — сказал Корниленко «СЭ».

В минувшем сезоне Зиньковский провел 32 матча за самарскую команду, забил 4 гола и сделал 11 результативных передач.