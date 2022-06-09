Спортивный директор «Спартака» Каттани ответил на вопрос о возможном уходе из клуба

Спортивный директор «Спартака» Каттани заявил, что не видит причин для ухода из клуба

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что не видит причин для ухода из клуба.

Ранее, 9 июня, «Спартак» объявил, что Паоло Ваноли покинул пост главного тренера команды.

— Паоло Ваноли решил покинуть «Спартак». Вы не намерены последовать его примеру?

— Уйти из «Спартака»? Не вижу причин для этого. Я продолжу делать свою работу... Если нужно, делать еще больше и усерднее, чем раньше. Все эти дни я остаюсь в Москве. Никакого отпуска — только «Спартак»! — сказал «СЭ» Каттани.

Ваноли тренировал «Спартак» с 17 декабря 2021-го по 9 июня 2022 года. Вместе с ним красно-белые выиграли БЕТСИТИ Кубок России, победив в финале «Динамо» (2:1) и заняли 10-е место в РПЛ по итогу прошлого сезона.