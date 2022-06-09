«Спартак» выпустил ролик о Ваноли: «Мы не говорим арриведерчи»

Пресс-служба «Спартака» выпустила ролик о Паоло Ваноли. 9 июня клуб объявил об уходе итальянского специалиста с поста главного тренера.

«Мы говорим не Arrivederci, мы говорим Grazie di tutto. Красно-белый однажды — красно-белый навсегда!» — говорится в сообщении в Telegram-канале.

49-летний итальянский специалист возглавил красно-белых в декабре 2021 года. Под его руководством «Спартак» занял 10-е место в сезоне-2021/22, а также выиграл БЕТСИТИ Кубок России.