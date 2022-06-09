Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов в социальных сетях обратился к главному тренеру Паоло Ваноли, который покинул клуб.

«Grazie mister. В свой первый день в «Спартаке» вы сказали, что хотите видеть настоящую команду. Думаю, у нас получилось. Спасибо за все, чему вы нас научили — мы старались быть лучше вместе с вами. Ciao!» — написал Игнатов.

Под руководством Ваноли «Спартак» занял 10-е место в РПЛ по итогу сезона-2021/22 и завоевал БЕТСИТИ Кубок России.

Ваноли возглавил российскую команду 17 декабря 2021 года. Ранее он был ассистентом главного тренера в «Интере», «Челси» и сборной Италии.