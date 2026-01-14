Кахигао: «Спартак» запускает программу, по которой футболисты с 15 до 19 лет будут подводиться к основной команде»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао после назначения Хуана Карлоса Карседо главным тренером основной команды заявил об усилении работы с молодыми игроками московского клуба.

5 января красно-белые объявили о подписании контракта с 52-летним испанским специалистом до лета 2028 года.

— Важно понимать, что как клуб мы не только сконцентрированы на молодежи, но и есть большой фокус на развитии именно наших молодых футболистов. Завтра мы поедем в Дубай. С нами поедут Массалыга, Лайкин, Сорокин и другие. Мы запускаем программу, по которой футболисты с 15 до 19 лет будут подводиться к основной команде. Мы хотим развивать нашу молодежь, а они должны хвататься за этот шанс, — сказал Кахигао на пресс-конференции.

После 18 туров «Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.