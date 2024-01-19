Амарал — о лучших приобретениях в своей карьере: «Горжусь, что участвовал в трансферах Дарвина Нуньеса и Энцо Фернандеса»

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал о лучшем трансфере в своей карьере.

«В «Бенфике» была четкая система, выстроенная много лет назад. Я был ее частью пять лет. Мы покупали много игроков, таких как Дарвин Нуньес и Энцо Фернандес. Я горжусь, что был частью этих сделок. К сожалению Энцо был в клубе только полгода, потому что быстро вырос, стал чемпионом мира, в итоге его купили за большие деньги. Это часть работы — продать за дорого и купить игрока за меньшие деньги. В «Спартаке» будем пытаться делать то же самое», — сказал Амарал в интервью пресс-службе красно-белых.

22 декабря 2023 года «Спартак» объявил, что новым спортивным директором клуба стал португалец Томаш Амарал. До этого онработал в «Бенфике».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после 18 туров.