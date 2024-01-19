Спортивный директор «Спартака» Амарал рассказал о знакомстве со своей женой-россиянкой

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал о знакомстве со своей женой, которая родом из России.

«Она — родом с Урала, на тот момент жила в Москве и поехала на отдых в Португалию. Это была любовь с первого взгляда. После этого она приехала ко мне в Португалию. Ей начал нравиться футбол, хотя до этого она любила хоккей. Она полюбила «Бенфику» и теперь, уверен, полюбит «Спартак». На русском языке много слов я не знаю. «Привет, хорошо, как дела, пожалуйста» — иногда что-то забываю, но скоро буду знать намного больше. Россия — страна моей супруги. Я учусь любить эту страну», — сказал Амарал в интервью пресс-службе красно-белых.

22 декабря 2023 года «Спартак» объявил, что новым спортивным директором клуба стал португалец Томаш Амарал. До этого онработал в «Бенфике».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после 18 туров.